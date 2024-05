Entreprenariat - Cultures urbaines : Plus de 30 jeunes bénéficieront d’une formation dans le digital

Pour la promotion de l’entreprenariat culturel, plus d’une trentaine de jeunes qui ont des projets dans le hip hop et les cultures urbaines vont bénéficier d’une formation en ligne à la suite d’un appel à candidatures. Cette nouvelle formation, gratuite se fera dans un format innovant (disponible sur une application mobile) est proposée à compter de ce jeudi 2 mai 2024. Elle s’intitule « Entreprendre dans les cultures urbaines » et s’adresse à tous les passionnés de l'entrepreneuriat dans les domaines de la musique, de la danse ou tout autre projet lié aux cultures urbaines.



Elle est accessible via une application mobile depuis le téléphone, dure entre 8 à 9 heures. Elle permet d’acquérir les compétences et connaissances essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur dans les cultures urbaines : comment naviguer dans l'écosystème hip hop, élaborer un modèle économique pour votre projet, maîtriser les outils marketing propres à ce domaine, gérer efficacement vos projets et ressources. L'objectif de ce projet soutenu par l’institut français et l’ambassade de la France à Dakar, est de préparer les jeunes à concrétiser leurs idées et à lancer leur projet.



Le lancement du projet s’est tenu à la maison des cultures urbaines en présence de co-fondateur de l’Académie des Arts et de la Culture, François Catala qui estime que « cette formation est faite pour les passionnés de cultures urbaines, artistes ou entrepreneurs. Mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent enrichir leurs compétences et savoir-faire, dans la musique, la danse, la mode, et l'entrepreneuriat culturel en général. Elle réunit les meilleurs experts du sujet au Sénégal, avec qui LAFAAAC travaille depuis plusieurs mois », a souligné le vice président de l’organisation.