Présidentielle au Tchad : Près de 8 millions d’électeurs appelés aux urnes !

Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin au Tchad pour élire leur président après trois ans de règne militaire. Dix candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Parmi eux, les deux les plus en vue sont le général Mahamat Déby, et son Premier ministre et ex-opposant Succès Masra.

Les différents candidats ont mis fin ce samedi à leur campagne électorale et attendent ce lundi, les premiers résultats après le vote.





Comme dans la plupart des pays africains, les difficultés majeures des Tchadiens restent l’accès difficile à l’eau, à l’électricité et au coût de la vie globalement. Les 8 millions de citoyens appelés aux urnes espèrent du futur président, la résolution de toutes ces questions chroniques au pays.