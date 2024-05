Message au peuple Tchadien : Mahamat Idriss Déby s'est-il résigné après les « premières tendances » ?

Quelques heures après le scrutin de ce lundi, le candidat du Mouvement patriotique du salut a délivré un message de remerciement aux populations du Tchad qui l’ont accompagné durant ces trois années de transition.



« Alors que le processus de transition vit ses derniers jours avec la phase électorale ultime en cours, je tiens à prendre un moment pour rendre un hommage mérité au peuple tchadien qui s'est rendu dans les urnes en masse et dans le calme afin de désigner son dirigeant. Cette sérénité cristallise à merveille la maturité démocratique du peuple souverain du Tchad », a souligné Déby-fils dans un post sur X ce mardi.



Celui qui a été à la tête du conseil militaire de transition en 2021, exprime sa gratitude envers les membres de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), aux observateurs, délégués, organisations de la société civile, bénévoles, journalistes, candidats et tous les acteurs impliqués dans « cette belle réussite » du processus électoral. En sa qualité de chef suprême des armées, Mahamat Idriss Déby adresse une mention spéciale aux Forces de Défense et de Sécurité pour avoir su et pu assurer l'ordre et la sécurité et aux efforts fournis pour assurer la sécurité des meetings, des votants, des acteurs impliqués et de l’ensemble des candidats individuellement et collectivement.



Il faut rappeler qu’aux premières heures du dépouillement, le président Déby et son premier ministre, Succès Masra ont été en tête dans plusieurs bureaux de vote. Dans la plupart des grandes villes, c’est « le trouble-fête », selon l’opposition tchadienne qui est en tête, comme l’a signifié le média local Tchad One. En effet, Succès Masra, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est vu par l’opposition comme un candidat qui veut juste donner « un cachet démocratique » au pays. Cette déclaration du président Déby ne vient-il pas conforter ces premières tendances dans ces localités notamment dans les provinces « des deux Logones, de la Tanjilé, du Moyen Chari, des Mayo-Kebbi et de Mandoul » (média local). D’ailleurs, informe Tchad One, « les ministres, les activistes et les "politico-militaires" ayant battu campagne pour Mahamat Kaka dans leurs villages et ville n'auront obtenu que 5 ou 15 voix pour leur candidat ». Ce message serait-il le dernier que l’ancien président de la transition militaire délivrera à son peuple en se rendant compte des premières tendances dans les localités stratégiques qui seraient en sa défaveur ? Retenons que le vote s’est globalement passé dans le calme dans plusieurs parties du pays. Les résultats définitifs sont attendus le 21 mai prochain.