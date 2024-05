Tête à tête Diomaye - Ouattara : Les deux chefs d’Etat s’accordent à renforcer la coopération de l’axe Dakar-Abidjan

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye poursuit ses visites d’amitié et de coopération avec les pays africains frères. Ce mardi, c’est le voisin ivoirien qui accueille le nouveau président de la République du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, accompagné d’une importante délégation composée de membres du Gouvernement et de hautes personnalités sénégalaises, a été accueilli par son homologue Alassane Ouattara avec qui il a eu un long entretien durant lequel, plusieurs points de coopération ont été abordés. Les deux chefs d’Etat, au terme de leur échange, se sont accordés à privilégier l’exploration des domaines prioritaires que sont la pêche, l’agriculture, la culture, le tourisme, le commerce, la défense, la sécurité, la santé, l’éducation et le sport.







Le président de la République, Alassane Ouattara a renouvelé ses félicitations au nouveau chef d’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son élection sans bavure à la tête du Sénégal. Ils ont conjointement exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre les deux pays et ont réaffirmé leur volonté commune de tout mettre en œuvre pour les développer davantage par le renforcement de la coopération aux plans politique, sécuritaire et économique.