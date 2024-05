Ponction de salaire des agents du Crous de l'Université de Diamniadio : les précisions de l'intersyndicale

Suite à la sortie des agents du Crous de l’Université Amadou Makhtar Mbow dénonçant les réductions arbitraires de leur salaire, l'intersyndicale des travailleurs du Crous de Diamniadio a souhaité apporter des clarifications par rapport aux allégations avancées par la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, dont le SATUS/COUD.



À cet effet, l'intersyndicale tient à préciser que ces réductions n'ont rien d'une ponction arbitraire, mais résultent plutôt d'une procédure administrative et comptable qui nécessite une rectification.





Dans le communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, l'organisation souligne que les autorités du Crous travaillent activement avec l'agent comptable pour rétablir les droits des agents concernés. Sur ce, elle salue les efforts déployés en ce sens et assure que les rectifications nécessaires seront effectuées d'ici le 15 de ce mois. "De plus, une démarche est entreprise pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais. Cette clarification vise à dissiper toute confusion et à assurer que les travailleurs du Crous de l'Université Amadou Makhtar Mbow seront rétablis dans leurs droits selon les procédures en place", lit-on dans le document.



Toutefois, l'intersyndicale a tenu à souligner également que l'individu à l'origine de ces déclarations n'est ni membre du personnel du CROUS de Diamniadio, ni impliqué de quelque manière que ce soit dans sa gestion.



Aïda Ndiaye Fall