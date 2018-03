ZIGUINCHOR / Braquage à Bafican sur la RR20 : un mort et 2 blessés

Un conducteur de moto « Jakarta » a trouvé la mort sur la route régionale N°20 reliant Ziguinchor à Oussouye, dans un braquage perpétré par des hommes armés supposés appartenir au MFDC, et deux autres personnes ont été blessées.



Selon nos informations, les hommes armés ont tendu un barrage dans ce village et se sont mis à dépouiller des passagers de véhicules circulant dans les 2 sens.



Un conducteur de Jakarta voulant forcer leur barrage a été pris pour cible et il a heurté un arbre avant de trouver la mort, son passager a été grièvement blessé.



Peu après, un conducteur de véhicule a lui aussi été pris pour cible après avoir, à son tour, voulu tenter de forcer le barrage. Il sera blessé et transporté à l’hôpital régional de Ziguinchor...