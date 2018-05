Youssou TOURE : Ressaisis - toi !

Mon camarade Youssou Touré est coutumier des faits et les sénégalais ont assez de ses grotesques mises en scène. Il verse comme d'habitude des larmes de crocodile. Il a déçu et continue de décevoir la profession enseignante dont il est malheureusement, un piètre exemple . S'il ne démissionne pas pour ensuite revenir sur sa décision , il insulte pour après se dédouaner ou il verse des larmes de.crocodile â la << Mbaye Doose >> devant le petit écran pour donner l'impression qu'il souffre plus que tout autre militant. C'est faux ! Voilà un homme qui a bénéficié et de toujours de l'affection et de la protection du président Macky Sall, de la naissance du parti à nos jours. Et pourtant, il est loin d'être le plus méritant. Il ne peut pas non plus.faire partie de ceux qui doivent critiquer aujourd'hui. Il doit se battre contre ses adversaires réels ou imaginaires ou tout simplement disparaitre. C'est un combat personnel! Combien sont-ils qui sont oubliés par le système et qui portent encore haut le.flambeau? Combien sont-ils qui n'ont eu aucune responsabilité, ni même le privilège de voir le Président et qui continuent le combat malgré leur frustration ?

De cette catégorie de vrais combattants , qui mènent le Bon Combat pour reprendre le mot de Paulo COELHO, Youssou Touré maitre-chanteur, ne peut pas en faire partie. Qu'il nous cède la voie !

Ressaisis-toi TOURE MANDIMOORI !



Cheikh NDIAYE

Responsable Politique Apr Grand Yoff