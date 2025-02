Yoff – Enterrement de Jimmy Mbaye : des témoignages émouvants et sincères

Figure emblématique de la musique sénégalaise et pilier du Super Étoile de Youssou N’Dour, Jimmy Mbaye a tiré sa révérence, laissant derrière lui un immense héritage musical. Lors de ses obsèques, proches, amis et figures du monde artistique ont rendu hommage à ce virtuose de la guitare, saluant son talent exceptionnel et son humanité profonde. Des témoignages poignants ont souligné son rôle majeur dans l’évolution du mbalax et l’inspiration qu’il a insufflée à plusieurs générations de musiciens.