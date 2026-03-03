L’Espagne refuse l’accès à ses bases militaires: Trump menace de rompre tout échange commercial

Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi son intention de mettre fin à l’ensemble des relations commerciales avec l’Espagne. Cette décision radicale fait suite au refus de Madrid d’autoriser les États-Unis à utiliser les bases militaires espagnoles dans le cadre du conflit opposant Israël et les États-Unis à l’Iran.
Lors d'un point presse, Donald Trump a affirmé vouloir cesser toute activité économique avec le pays. Selon ses déclarations, cette mesure est une réponse directe à l'obstruction de l'Espagne, qui n'a pas donné son feu vert pour l'utilisation de ses infrastructures militaires sur le sol espagnol lors des tensions actuelles au Moyen-Orient.
“Nous ne pouvons pas utiliser les bases de l’Espagne”, a martelé le président. “Évidemment, nous pourrions simplement y pénétrer par les airs et les utiliser, personne ne pourrait nous en empêcher. Mais, à la place, nous allons suspendre tout commerce avec eux.”
Ces propos ont été tenus lors d’une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz.
Le président américain a également reproché à l’Espagne de ne pas avoir porté ses dépenses de défense à 5 % de son PIB, comme il l’avait exigé. Pour Donald Trump, le pays ibérique ne dispose d’aucune ressource indispensable aux États-Unis. “J’ai le droit de prendre n’importe quelle mesure contre l’Espagne : arrêt des échanges, embargos... Qu’en pensez-vous?”, a-t-il conclu.
