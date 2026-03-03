Inauguration des ouvrages d'assainissement à Mbirkilane et Malem Hoddar : "l’œuvre de la restauration de l’équité va se poursuivre" ( Cheikh Tidiane DIEYE)


Inauguration des ouvrages d'assainissement à Mbirkilane et Malem Hoddar : "l’œuvre de la restauration de l’équité va se poursuivre" ( Cheikh Tidiane DIEYE)
La carte de l'assainissement du Sénégal s’enrichit. Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane DIEYE a inauguré, deux stations de traitement des boues de vidanges, l’une d’une capacité de 30m3/j  à Malem Hoddar et l’autre à Mbirkilane d’une capacité de 45m3/jour. La réception de ces ouvrages est un acte qui illustre la volonté de faire bénéficier des services d’assainissement à tous les Sénégalais. 
 
« Pendant longtemps, la question de l’assainissement semble être réservée aux grandes villes. Aujourd’hui, cela change, et ce changement va se poursuivre. L’un des marqueurs clés de nos nouvelles politiques publiques est précisément de garantir la justice sociale et l’équité territoriale », a rappelé le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane DIEYE. Il a recommandé au Directeur Général de l’ONAS, Séni DIÈNE et à son équipe de tout mettre en œuvre afin que les populations puissent en faire un bon usage. 
 
Construits dans le cadre du Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMIR), un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 32,7 milliards de Francs Cfa, ces infrastructures, au-delà de la préservation de la dignité et de prévention des risques de maladies offrent des atouts pour jeter les bases d’une économie circulaire. 
 
Les stations de boues de vidange de ces deux villes ouvrent de belles perspectives pour l'agriculture, le maraîchage et la reforestation avec les avantages comparatifs pouvant découler l’usage des boues stabilisées pour amender les sols. Les Collectivités territoriales, les services décentralisés de l’agriculture, des eaux et forêts peuvent impulser une vraie économie circulaire autour de ces stations de traitement des boues de vidange.
Mardi 3 Mars 2026
