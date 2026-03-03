Sécurité et maintien de l’ordre durant le Ramadan à l’UCAD : le COUD appelle les étudiants au respect des nouvelles dispositions

Dans une note d’information, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) appellent les étudiants au respect des dispositions suivantes. Ces mesures entrent dans le cadre de la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que du maintien de l’ordre et de la salubrité au sein des campus universitaires durant la période du Ramadan.

Il s’agit de : De l’arrêt de « l’introduction, la détention, le stockage et l’utilisation de bonbonnes de gaz dans l’enceinte des pavillons universitaires,

L’interdiction formelle de cuisiner ou d’effectuer toute la préparation de repas à l’intérieur des pavillons d’hébergement,

Tout don de « ndogou » ou de repas provenant de l’extérieur du campus est soumis à une autorisation préalable obligatoire délivrée par l’administration du COUD ».

Car, aucune distribution ne sera tolérée sans ladite autorisation.