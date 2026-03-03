Dieguy Diop sur la candidature de Macky Sall : « Les Nations unies vous appellent...»

La déclaration est à la fois lyrique et engagée. Dans un message au ton solennel, Dieguy Diop s’est exprimé sur l’avenir politique et international de l’ancien président Macky Sall. À travers un texte aux accents symboliques et spirituels, il évoque un « appel » venu à la fois du peuple et de la communauté internationale.



Selon lui, « le peuple du pays dont tu es originaire s'est retiré sur ses terres sacrées (…) pour implorer le divin afin que tu viennes le libérer ».Il affirme également que « la lignée des hommes de valeurs » aurait sollicité l’ancien chef de l’État « pour porter l’étendard du continent au concert des nations ».



Dans la même veine, Dieguy Diop soutient que les « adeptes de l’humanisme et de la responsabilité » à travers les cinq continents auraient rappelé à Macky Sall qu’il « appartient désormais à l’humanité ». Elle conclut en ces termes : « Les Nations unies vous appellent et vous recevront avec les honneurs, fils de la plus vieille civilisation, porteur de l’espoir. »

