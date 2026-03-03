Saint Louis : les syndicats d'enseignants appellent à durcir le combat et dénoncent le discours anti-enseignant.


Saint Louis : les syndicats d'enseignants appellent à durcir le combat et dénoncent le discours anti-enseignant.
Dans le cadre de la poursuite de leur 5éme plan d'action, marqué par des débrayages ce lundi et mardi à partir de 9h, les enseignants regroupés autour du G7 local se sont retrouvés à l’Académie de Saint Louis pour une assemblée générale. Cette mobilisation a été l'occasion pour El Hadj Malick Youm par ailleurs secrétaire général du SAEMS venu représenté le G7 national de délivrer le message à la base.

En effet, dans sa prise de parole, M Youm n'a pas manqué de fustiger le discours anti enseignants prononcé par certains citoyens. Il a cependant rappelé que « Toutes les autorités doivent comprendre ce qu’elles sont devenues grâce aux enseignants du Sénégal », appelant à davantage de reconnaissance, de respect et de considération envers ceux qu’il qualifie de « bâtisseurs de la nation ».
 
 Elhadj Malick Youm a dénoncé également certaines déclarations tenues récemment à l’Assemblée nationale, ainsi que des décisions imputées au ministère des Finances. Selon lui, ces mesures se sont traduites par un « sabotage systématique » des rappels des enseignants, notamment à travers une surimposition pouvant atteindre, voire dépasser les 50 %. Une situation que les syndicats jugent contraire à la législation en vigueur.

Contrairement aux accusations relayées, le responsable syndical a tenu à préciser que le combat engagé ne porte pas sur une augmentation salariale. « Nous ne demandons pas de l’argent, mais l’équité salariale et l’arrêt des ponctions injustifiées sur nos revenus », a-t-il insisté, évoquant une lutte avant tout axée sur la dignité de l’enseignant.

 Après deux années d’accalmie sociale, le G7 estime qu’il est temps pour les autorités de présenter une vision claire et ambitieuse pour l’avenir de l’école sénégalaise. Se présentant comme des « sentinelles » de ce système éducatif qu’il qualifie d’« ascenseur social de la République », le syndicaliste appelle l’ensemble des enseignants à rester mobilisés.
Une évaluation du cinquième plan d’action est annoncée dans les prochains jours au sein du G7, avec la perspective de nouvelles initiatives.




Mardi 3 Mars 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



