Palais : le Président Diomaye Faye reçoit les commissaires européens Jozef Síkela et Magnus Brunner

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi 3 mars 2026, au Palais de la République, Jozef Síkela et Magnus Brunner, Commissaires européens respectivement en charge des Partenariats internationaux ainsi que des Affaires intérieures et de la Migration.



Selon la présidence de la République, cette audience s’inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et l’Union européenne, fondé sur une coopération au développement ambitieuse, des échanges économiques soutenus et un socle de valeurs partagées.



A l'en croire, les échanges ont porté sur plusieurs priorités communes, notamment la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, à travers un partenariat rénové et orienté vers des résultats concrets.



La présidence de la République souligne que la sécurité et la migration ont également occupé une place centrale dans les discussions. Les Commissaires européens ont salué la qualité de la coopération entre le Sénégal et l’Union européenne dans ces domaines jugés stratégiques.



Enfin, indique la note, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage cette relation de confiance, avec pour objectif constant l’amélioration durable des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais.

