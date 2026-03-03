Babacar Ba sur "l’extradition partielle" de Madiambal Diagne : « La requête …ne présentait pas une assise juridique suffisamment solide »

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba a donné son avis sur " l’extradition partielle" de Madiambal Diagne. Cela fait suite à la décision rendue par la cour d’appel de Versailles de Paris, ce mardi 3 mars 2026 portant un avis partiellement favorable sur la demande d’extradition, compte tenu de la prescription d’une partie des faits visés.



Selon lui," la plainte du Sénégal contre le journaliste Madiambal Diagne n’a pas été solide juridiquement. Du fait qu'une extradition partielle est toujours révélatrice d’un dossier qui n’a pas pleinement convaincu la juridiction saisie.



Dans le cas d’espèce, elle met en évidence que la requête formulée par l’Etat du Sénégal contre le journaliste Madiambal Diagne ne présentait pas une assise juridique suffisamment solide. La reddition des comptes doit, en toute circonstance, s’inscrire dans une démarche empreinte d’objectivité et fondée sur une base légale incontestable ", a -t-il écrit sur son compte X ( ex twitter) .