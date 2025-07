Yeumbeul – Un faussaire du visa tombe : un vaste réseau de migration clandestine démantelé

Le Commissariat de Yeumbeul vient de démanteler un réseau structuré de fraude aux visas et de trafic de migrants, à la suite de l’arrestation d’un individu au cœur de l’affaire.





Une plainte déclenche l’enquête



Tout est parti d’une plainte déposée le 9 juillet 2025, révélant une escroquerie portant sur 5,4 millions FCFA, arrachés à une victime et à sa belle-sœur pour un faux voyage vers la Roumanie.



L’enquête a rapidement permis d’établir la culpabilité du mis en cause, grâce notamment à l’analyse de ses échanges sur WhatsApp, qui ont mis à nu un réseau international de migration irrégulière.





Un trafic transfrontalier bien organisé



Les investigations ont révélé des itinéraires migratoires vers :

• L’Italie et l’Espagne via des convois terrestres ou maritimes

• Des migrants bloqués en Tunisie, victimes du même réseau

• Des points de départ identifiés au Sénégal (Kédougou, Dakar, Saint-Louis) et à Nouadhibou (Mauritanie)



Le suspect a reconnu les faits lors de son interrogatoire.





Déféré pour plusieurs chefs d’accusation



Ce 17 juillet, il a été déféré au parquet pour :

• Escroquerie au visa

• Complicité d’escroquerie

• Trafic de migrants