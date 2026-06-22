Fête de la Musique : "Le reggae mérite une plus grande place dans la musique sénégalaise", plaide l'artiste Dread Maxim Amar


À l'occasion de la Fête de la Musique célébrée ce 21 juin, Dakaractu est allé à la rencontre de l'une des figures emblématiques du reggae sénégalais, Dread Maxim Amar. De son vrai nom Didier Maxim Amar Mbengue, l'artiste continue de porter haut les couleurs de ce genre musical qu'il défend avec passion depuis plus d'un quart de siècle.
Auteur-compositeur et interprète, Dread Maxim Amar a marqué la scène musicale sénégalaise grâce à une discographie riche et engagée. Son premier album, "Révélation", sorti en 2000, lui ouvre les portes du public. Trois ans plus tard, il confirme son talent avec "Jah Fire" (2003), avant d'enchaîner avec "Music Life" en 2010. En 2016, il dévoile "Reggaevolution", un opus qui témoigne de son attachement aux valeurs du reggae et à la conscience sociale. Son dernier album en date, "Soul Jah", est sorti en 2021.Stoïque et résilient, l'artiste poursuit son parcours musical avec la même détermination. 
 
Entre concerts, projets artistiques et activités personnelles partagées entre Dakar et Mont-Rolland, Dread Maxim Amar reste profondément ancré dans l'univers rastafari qui inspire sa musique et sa philosophie de vie. Connu pour des titres comme "Del Use Sa Brain" ou "And Mbollo", le chanteur continue de véhiculer à travers ses chansons des messages de paix, de réflexion et de conscientisation. Une démarche qu'il considère comme l'essence même du reggae.Toutefois, l'artiste estime que le reggae ne bénéficie pas encore de la place qu'il mérite dans le paysage musical sénégalais. Selon lui, ce genre musical, porteur de valeurs universelles et d'engagement social, gagnerait à être davantage soutenu et promu dans l'industrie du spectacle et du divertissement au Sénégal. Malgré les défis, Dread Maxim Amar demeure convaincu que le reggae a encore un rôle important à jouer auprès des jeunes générations. Une conviction qui nourrit son engagement artistique et explique sa longévité dans un milieu en constante évolution.
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Lundi 22 Juin 2026
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