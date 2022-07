Yène / Législatives 2022 : Gorgui Ciss enrôle Bës du Ñiak et promet une victoire écrasante le 31 juillet.

La coalition Benno Bokk Yakaar de Yène se renforce de jour en jour avec des ralliements de leaders de l'opposition. Après l'actuel maire de Yène, du responsable de Wallu, c'est au tour de Bës Du Ñiak de Yène de renforcer ladite coalition dirigée par Gorgui Ciss.



Lors d'une rencontre à laquelle les jeunes des quartiers de ladite commune ont pris part, Massogui Thiamdoum a affirmé son engagement auprès du coordonnateur communal de Bby à Yène. Ce dernier se dit déterminé à participer à la victoire du 31 juillet.



"Je suis avec notre leader Gorgui Ciss pour les législatives et même après les législatives. Au soir du 31 juillet, nous ferons tout pour atteindre les 90% et montrer notre suprématie à Yène. Je suis plus que rassuré quand j'ai vu la détermination de cette jeunesse qui s'est mobilisée malgré la pluie!"



Une décision saluée par les militants et sympathisants qui ont fait le déplacement lors de cette rencontre avec la jeunesse qui a eu lieu ce 23 juillet 2022 à Yène.