Macky Sall à l'ONU : Des organisations syndicales et politiques appellent Diomaye Faye à soutenir la candidature de son prédécesseur

Un collectif de syndicats, de partis politiques et d'organisations de la société civile a adressé, le 3 mars 2026, une lettre au Président Bassirou Diomaye Faye pour solliciter le soutien officiel du Sénégal à la candidature de l'ancien chef d'État Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.







L'initiative, portée par Oumar Sarr, Coordonnateur du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), réunit huit organisations majeures du paysage syndical et politique sénégalais. Dans leur courrier, les signataires rappellent que Macky Sall avait lui-même écrit au chef de l'État actuel, le 5 février 2026, pour solliciter son appui, avant de formaliser sa candidature auprès des Nations Unies le 1er mars 2026.







Pour les organisations signataires, la candidature de l'ancien président transcende les rivalités politiques. « Soutenir Macky Sall, ce n'est pas soutenir un camp politique mais plutôt soutenir le Sénégal et l'Afrique », affirment-elles dans leur document de motivation joint à la lettre. Le Secrétariat général des Nations Unies étant considéré comme le rang diplomatique le plus prestigieux au monde, son accession par un ressortissant sénégalais représenterait, selon elles, un « immense prestige diplomatique et historique » pour le pays, un levier d'influence durable ainsi qu'un atout stratégique de long terme.







Les signataires font également valoir que le Sénégal est déjà perçu sur la scène internationale comme un pays de dialogue, un médiateur crédible et un acteur régional équilibré. L'élection d'un Sénégalais à la tête de l'ONU ferait, selon eux, de Dakar « un hub diplomatique majeur ».







Les auteurs de la lettre soulignent que soutenir la candidature de son prédécesseur serait pour le Président Faye un acte fort de maturité politique, envoyant au monde le signal que « l'intérêt national prime sur les querelles politiques partisanes ». Un tel geste renforcerait, selon eux, l'image internationale du Sénégal comme modèle africain rare où les institutions priment sur les personnes.







Le collectif insiste aussi sur la dimension économique de la démarche. Un Secrétaire général sénégalais pourrait favoriser l'accès du pays aux investissements et financements multilatéraux, et renforcer la visibilité des grands projets nationaux auprès des partenaires au développement.







Au-delà du Sénégal, les signataires plaident pour que le continent africain obtienne son troisième Secrétaire général de l'ONU, et que le monde ait son premier SG francophone et musulman. Ils estiment que Macky Sall dispose, pour ce faire, d'un carnet d'adresses mondialement fourni, d'une expérience rare et d'une crédibilité acquise sur la scène internationale. « Ne pas l'utiliser serait une perte pour le Sénégal et l'Afrique », concluent-ils.







Les organisations signataires







• Afrikajom Center (Alioune Tine)



• Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal — CNTS (Mody Guiro)



• CNTS / Force du Changement (Cheikh Diop)



• Confédération des Syndicats autonomes du Sénégal — CSA (Elimane Diouf)



• Union nationale des Syndicats autonomes du Sénégal — UNSAS (Marie Yvette Keita)



• Cadre unitaire des Centrales syndicales — CUCS (Ndéye Bakhaw Ndiongue)



• Fédération des Enseignants du Sénégal — FEDER (Papa Ndiaga Niang)



• Front pour la Défense de la Démocratie et de la République — FDR (Oumar Sarr)

