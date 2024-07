YAAY 2.0 (saison 2) : Jessica Gomez, interprétant le rôle de "Diaria", la nouvelle psy de Sandiery

L’actrice de cinéma Jessica Gomez interprète le rôle de « Diaria » dans la deuxième saison de YAAY 2.0. Après une première saison palpitante, les nouvelles apparitions devront faire parler leur talent. Jessica Gomez qui sera dans la nouvelle saison, la Psy de Sandièry, s'est confiée à Dakaractu et promet des scènes qui accrochent de plus en plus les amoureux de « YAAY ».