Washington et Pékin doivent se parler "directement" sur les sujets économiques (Yellen)

Les Etats-Unis et la Chine doivent se parler "directement" en cas d'inquiétudes concernant des pratiques économiques, a plaidé samedi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, au deuxième jour de sa visite à Pékin.



"Quand nous avons des inquiétudes concernant des pratiques économiques spécifiques, nous devons les communiquer directement et nous le ferons", a-t-elle déclaré lors d'une rencontre avec le vice-Premier ministre He Lifeng, en charge des dossiers économiques.