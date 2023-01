Waqf contre criminalité et extrémisme : Des imams sénégalais outillés à Abu Dhabi pour prêcher le bon message

La criminalité et la haine semblent pouvoir être résolues par le Waqf qui est d’une importance capitale. Selon l'imam Abdoulaye Diène, le waqf permet aux plus pauvres d’avoir de nouvelles sources de vie.





Il dit de ce qu’il a appris à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, que « les émiratis pensent que la lutte de l’extrémisme violent ne doit pas être l’apanage des États. Les Imams doivent avoir un discours qui explique les causes de ce phénomène à travers la charia et les recommandations du Prophète », conclut l’imam de la Grande mosquée de Dakar qui faisait partie du groupe d’imams envoyé à Abu Dhabi pour une formation sur le waqf au pays des émiratis.