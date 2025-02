Waqf (Sénégal) : Racine Ba passe le témoin au Dr Ahmed Lamine Athie

La Haute Autorité du Waqf (HAW) du Sénégal a organisé une cérémonie de passation de service entre Racine Ba, Directeur général sortant et son successeur, le Dr Ahmed Lamine Athie, nommé à ce poste par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 08 janvier 2025.



La cérémonie a eu lieu à Dakar, en présence de personnalités éminentes, dont le représentant du Ministre des Finances et du Budget, l’Inspecteur général des Finances Baba Diawara, des membres de la Commission de supervision de la HAW et de ses partenaires, entre autres.







Racine Ba a servi en tant que Directeur général de la HAW au cours des quatre dernières années, période durant laquelle il a supervisé la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement (2023-2026) de l’institution et a été le fer de lance de plusieurs initiatives visant à promouvoir et à développer le waqf au Sénégal. Parmi les réalisations notables de son mandat, on peut citer la création d'un fonds Waqf public monétaire doté d'un capital d'un million de dollars, le lancement d'un projet de couverture maladie universelle pour les élèves des écoles coraniques (Waqf CMU Daara) touchant plus de 85 000 bénéficiaires à travers toutes les régions du Sénégal et l'organisation du premier colloque scientifique sur le waqf en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop.



Dans son discours d'adieu, M. Ba a exprimé sa gratitude au Président Macky Sall et à son successeur, au Premier Ministre, au Ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la HAW pour leur soutien et leur collaboration durant son mandat. Il a également souligné les réalisations de la structure dans la promotion du waqf en tant qu'outil essentiel pour le développement socio-économique du Sénégal.







Dr. Athie, le nouveau Directeur général, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui par le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko. Il a reconnu le travail important accompli par son prédécesseur et s'est engagé à consolider les acquis et à booster les projets pertinents en cours. Le Dr. Athie a souligné son engagement à promouvoir un environnement de travail sain et inclusif basé sur l'équité, la participation et le travail d'équipe, des principes édictés dans la lettre du Président Faye aux fonctionnaires et autres agents de l’État, plus connus sous le slogan « Jub, Jubal, Jubanti », et qu’il a tenu à rappeler. Il a également présenté sa vision pour la HAW, qui comprend le positionnement de l'agence en tant qu'acteur majeur dans le financement des politiques sociales de l'État et en faire une institution ayant un impact au service de la population.





Dr Athie a souligné l'importance d'une évaluation objective des stratégies et des moyens mobilisés pour améliorer les projets en cours. En adoptant une approche inclusive et participative, il s'est engagé à établir un cadre de concertation dynamique regroupant tous les acteurs de l'écosystème du waqf, y compris les démembrements de l'État, les collectivités territoriales, les autorités religieuses, le secteur privé et la société civile. Il a également promis de renforcer les partenariats avec ces acteurs afin d'assurer un développement durable du secteur du waqf au Sénégal.







Plusieurs partenaires de la HAW présents à cette cérémonie de passation de service ont tenu à témoigner de la pertinence des actions posées par M. Ba durant son mandat. Parmi ces partenaires, figurent la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (LIPS), représentée par Imam Dame Ndiaye, la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal (FNAECS), le dahira Hizbut Tarqiyyah, des constituants de waqf, etc. Les partenaires de la HAW ont également exprimé leur confiance envers Dr. Athie pour mener à bien les défis futurs. Le personnel de la HAW, représenté par M. Mohamed Elimane Lô, a exprimé sa gratitude envers M. Ba pour son leadership et son dévouement, tout en souhaitant la bienvenue au Dr. Athie et en lui assurant de son soutien pour sa vision.