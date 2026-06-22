Lycée de Richard-Toll / Un bureau de proviseur cambriolé: dix élèves arrêtés après le vol d’épreuves au lycée

Le lycée de Richard-Toll est au cœur d’une affaire aussi spectaculaire qu’embarrassante. D’après les informations rapportées par, dix élèves inscrits en classe de Seconde L ont été arrêtés après le cambriolage du bureau du proviseur, survenu dans la nuit du 16 juin.Le proviseur, Mouhamadou Fall, a porté plainte contre X le 19 juin, vers 18 heures, au commissariat local, après avoir constaté le vol dans son bureau. Les éléments dérobés ne se limitaient pas à de simples objets : les auteurs présumés auraient emporté des épreuves de composition du second semestre, ainsi que trois téléphones portables saisis sur des élèves lors des évaluations.Selon Libération, l’enquête a rapidement permis d’identifier dix élèves du lycée. Il s’agit de D. Lom, F. Diallo, M. Fall, I. S. Mballo, N. Ba, M. L. B. Diallo, Y. Gaye, M. B. Ba, M. Bocoum et A. K. Ka, âgés entre 18 et 20 ans.Entendus sur procès-verbal, certains mis en cause auraient reconnu avoir mûri un plan avec leurs camarades afin de dérober les épreuves de composition. Les faits se seraient produits le mardi 16 juin, aux environs de 22 heures, à la veille des compositions.D’après les déclarations rapportées par le journal, une partie du groupe se serait introduite dans le bureau du proviseur en passant par la fenêtre, pendant que d’autres surveillaient les alentours.Une fois dans le bureau, les élèves auraient dérobé des feuilles d’épreuves de mathématiques. Ils auraient également pris trois téléphones portables : un iPhone XR, un Tecno simple et un Spark, qu’ils affirment avoir trouvés dans une enveloppe rangée dans une armoire.Après leur forfait, les mis en cause se seraient rendus au domicile de l’élève D. Lom pour traiter les épreuves et se partager les téléphones. Selon Libération, l’iPhone XR serait revenu à D. Lom, tandis que les deux autres téléphones auraient été attribués à F. Diallo et Mouhamadou Fall.Les dix élèves ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, mais aussi fraude aux examens.