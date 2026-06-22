Inégalités des filles aux STEM en zone rurale (Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou) : Les artistes Mia Guissé, Jahman X-Press, OMG sont mobilisés pour promouvoir l’éducation des filles

Face aux abandons scolaires et l’absence des filles dans la filière Sciences, HOSIDE et l’UNICEF ont porté une initiative musicale pour transformer l’éducation par l’autonomisation et l’accès aux STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques). L’objectif est de déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir une image positive et inspirante des filles dans les domaines STEM.
Les cibles sont les adolescentes vulnérables des régions de Ziguinchor, Kédougou et Sédhiou. Pour ce faire, le projet s’articule autour de 3 volets : une chanson originale pour promouvoir des valeurs d’inclusion et de modèles féminins, un clip vidéo qui met en lumière les parcours de réussite de filles modèles et enfin une tournée régionale dans Dakar et les 3 régions cibles.
Ainsi, les artistes Jahman X-Press, Mia Guissé, VJ et Oumy Guèye OMG sont mobilisés pour porter le message. L’ambition est « d’utiliser la musique pour inspirer un changement de mentalités et offrir aux filles les moyens de rêver et de réaliser leurs ambitions.
Les cibles sont les adolescentes vulnérables des régions de Ziguinchor, Kédougou et Sédhiou. Pour ce faire, le projet s’articule autour de 3 volets : une chanson originale pour promouvoir des valeurs d’inclusion et de modèles féminins, un clip vidéo qui met en lumière les parcours de réussite de filles modèles et enfin une tournée régionale dans Dakar et les 3 régions cibles.
Ainsi, les artistes Jahman X-Press, Mia Guissé, VJ et Oumy Guèye OMG sont mobilisés pour porter le message. L’ambition est « d’utiliser la musique pour inspirer un changement de mentalités et offrir aux filles les moyens de rêver et de réaliser leurs ambitions.
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