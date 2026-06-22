Guédiawaye / Produits abortifs sur TikTok :Une jeune femme de 21 ans au cœur d’un drame après l’interruption d’une grossesse de 25 semaines

Une jeune femme de 21 ans est visée par une enquête après un signalement du Centre hospitalier Roi Baudouin. Selon Libération, elle aurait commandé des produits abortifs via TikTok sous la pression de son amant présumé. L’enfant né à la suite de complications est décédé.
Un signalement venu de l’hôpital Roi Baudouin
Le commissariat central de Guédiawaye a été saisi d’un dossier dramatique. Selon Libération, le 19 juin, vers 15 heures, le directeur du Centre hospitalier Roi Baudouin a transmis un rapport de signalement concernant une tentative réussie d’interruption de grossesse de 25 semaines.
La personne concernée est Fatou Sylla, âgée de 21 ans, célibataire, sans profession et domiciliée à Golf Sud.
Une grossesse attribuée à son amant
Entendue par les enquêteurs, Fatou Sylla a déclaré être tombée enceinte de son amant, identifié par les initiales M. A. Niang, qu’elle dit avoir connu en décembre 2025.
D’après les éléments rapportés par Libération, la jeune femme affirme que cet homme ne voulait pas de la grossesse et l’aurait encouragée à l’interrompre. Face à son refus initial, elle soutient qu’il l’aurait menacée de mort avant de lui remettre 50 000 FCFA pour l’achat de produits abortifs.
Une commande passée via TikTok
Sous l’effet de la peur, selon ses propres déclarations rapportées par le quotidien, Fatou Sylla aurait passé commande auprès d’un fournisseur rencontré sur la plateforme TikTok. Ce dernier aurait envoyé un livreur pour lui remettre les produits.
La jeune femme a déclaré avoir suivi les consignes reçues le 13 juin 2026. Peu après, elle aurait commencé à ressentir de fortes douleurs au ventre, ce qui l’a poussée à se rendre à l’hôpital Roi Baudouin.
Un accouchement suivi d’un décès
Après consultation, une sage-femme aurait conclu à un avortement raté. Toujours selon Libération, Fatou Sylla a finalement accouché d’une fille, décédée par la suite.
Informé de la situation, le parquet a instruit l’ouverture d’une enquête. Celle-ci devra permettre de déterminer les responsabilités dans ce dossier, notamment le rôle exact de l’amant présumé et celui du fournisseur des produits.
Un signalement venu de l’hôpital Roi Baudouin
Le commissariat central de Guédiawaye a été saisi d’un dossier dramatique. Selon Libération, le 19 juin, vers 15 heures, le directeur du Centre hospitalier Roi Baudouin a transmis un rapport de signalement concernant une tentative réussie d’interruption de grossesse de 25 semaines.
La personne concernée est Fatou Sylla, âgée de 21 ans, célibataire, sans profession et domiciliée à Golf Sud.
Une grossesse attribuée à son amant
Entendue par les enquêteurs, Fatou Sylla a déclaré être tombée enceinte de son amant, identifié par les initiales M. A. Niang, qu’elle dit avoir connu en décembre 2025.
D’après les éléments rapportés par Libération, la jeune femme affirme que cet homme ne voulait pas de la grossesse et l’aurait encouragée à l’interrompre. Face à son refus initial, elle soutient qu’il l’aurait menacée de mort avant de lui remettre 50 000 FCFA pour l’achat de produits abortifs.
Une commande passée via TikTok
Sous l’effet de la peur, selon ses propres déclarations rapportées par le quotidien, Fatou Sylla aurait passé commande auprès d’un fournisseur rencontré sur la plateforme TikTok. Ce dernier aurait envoyé un livreur pour lui remettre les produits.
La jeune femme a déclaré avoir suivi les consignes reçues le 13 juin 2026. Peu après, elle aurait commencé à ressentir de fortes douleurs au ventre, ce qui l’a poussée à se rendre à l’hôpital Roi Baudouin.
Un accouchement suivi d’un décès
Après consultation, une sage-femme aurait conclu à un avortement raté. Toujours selon Libération, Fatou Sylla a finalement accouché d’une fille, décédée par la suite.
Informé de la situation, le parquet a instruit l’ouverture d’une enquête. Celle-ci devra permettre de déterminer les responsabilités dans ce dossier, notamment le rôle exact de l’amant présumé et celui du fournisseur des produits.
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