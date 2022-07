Wallu à Touba et Mbacké : La coalition sensibilise sur l’urgence des réformes dans l’assemblée nationale.

La dernière étape à Mbacké avait été précédée par une Ziarra chez le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Après avoir salué le Président secrétaire général national, Abdoulaye Wade, le candidat Karim Wade, ainsi que l'ensemble des responsables de Wallu Sénégal et de Yewwi Askan wi, Mamadou Lamine Thiam a rappelé devant le Khalife l’implication du Président Wade dans le mouridisme.



Le directeur de campagne de la grande coalition Wallu Sénégal a magnifié l'accueil chaleureux qui leur avait été réservé par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Devant les candidats investis et responsables départementaux de Mbacké, Lamine Thiam a ouvert officiellement la campagne électorale de Wallu Sénégal et salué la décision de l'Inter- coalition de faire porter la liste par la Coalition Wallu.



Il s'agira, pour la coalition Wallu Sénégal, de donner la majorité parlementaire à l'inter-coalition Wallu-Yewwi pour réformer le code pénal et le code de procédure pénale, d'abroger toutes les lois scélérates, de rétablir Karim Wade et Khalifa Sall dans leurs droits.



La délégation, pour rappel, a fait, tout au long de la journée, de nombreux ziarras auprès des familles religieuses de Touba et rendu visite à de nombreux dignitaires du département.



Elle était composée de Mamadou Lamine Thiam, Mamadou Lamine Diallo, Abdoulaye Racine Kane, Woré Sarr, Daouda Niang, Docteur Diagne, Saliou Dieng, Famara Senghor, Frank Daddy Diatta, Abdoulaye Barry et Amadou Madoki Niang…