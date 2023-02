WAQF : signature de convention entre la haute autorité du Waqf et la cellule Zawiya Tidiane.

Pour vulgariser et mettre en avant les missions du Waqf dans le pays, la haute autorité du Waqf et la cellule zawiya Tidiane ont procédé à la signature d'une convention de partenariat ce 23 février 2023 dans les locaux de cette dernière.







En effet, ce partenariat stratégique pour la haute autorité du Waqf qui sera exécuté sur 3 ans, vise à diffuser le message du waqf à travers des partenaires qui ont une même vision que celle de la cellule zawiya Tidiane.





Ainsi, dans ce partenariat, les deux entités travailleront entre autres, sur des axes tels le partage d’expérience de la bienfaisance et la donation suivant les principes du Waqf, le domaine humanitaire à travers la prise en charge, lors des fêtes religieuses, des orphelins et des enfants talibés, la formation et l’accompagnement dans le domaine du Waqf, la sensibilisation et la communication sur le Waqf ainsi que la recherche de fonds halal dans le but d'exécuter les projets Waqf sociaux.



Pour rappel, le Waqf, selon le droit musulman, est un bien dont la jouissance est donnée soit à un destinataire public, (Waqf publics), soit à des membres spécifiques de la famille du donateur ou à des tiers (Waqf de famille), soit aux deux catégories de bénéficiaires (Waqf mixtes). La constitution de Waqf, dont la jouissance peut bénéficier à diverses œuvres de bienfaisance, a un impact direct sur le développement économique, le bien-être des populations bénéficiaires dans plusieurs les domaines socio-économiques. Et la Haute Autorité du Waqf (HAW), est chargée de gérer, d’administrer les Waqf publics et d’assurer le contrôle ainsi que la supervision des autres types de Waqf mentionnés ci-dessus.