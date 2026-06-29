Révision de la Constitution : bagarre entre un militant de Pastef et un manifestant

La tension autour de la révision de la Constitution a débordé aux abords de l’Assemblée nationale, où une altercation a éclaté entre un militant de Pastef et un manifestant . L’incident intervient dans un climat déjà électrique, marqué par une forte mobilisation et une présence remarquée des forces de défense et de sécurité.
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