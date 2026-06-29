Ça chauffe à l’Assemblée : le député Abdou Mbow malmené et traîné par les FDS et des députés de Pastef

L’ouverture de la séance consacrée à l’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution a été marquée par une scène de forte tension, ce lundi, à l’Assemblée nationale. Le député Abdou Mbow, porte-parole du groupe parlementaire Takku Wallu, a été extirpé de l’hémicycle par les gendarmes après avoir tenté de prendre la parole avant le début des débats, provoquant le départ des députés de son groupe en signe de protestation.