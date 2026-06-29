Révision de la Constitution : Thierno Bocoum dénonce l'usage de gaz lacrymogènes et réclame le retrait du projet

Le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum, a pris part ce lundi 29 juin 2026 à la mobilisation organisée aux abords de l'Assemblée nationale contre le projet de révision de la Constitution. L'ancien député a dénoncé l'intervention des forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Face à la presse, Thierno Bocoum a estimé que les citoyens devaient pouvoir exprimer librement leur opposition à la réforme. « On vient marcher, on vient dire aux Sénégalais et aux députés qui sont là que s'ils occupent ces sièges, c'est grâce au peuple. Qu'on laisse le peuple s'exprimer, c'est ça la démocratie », a-t-il déclaré.

Le leader d'AGIR a également appelé la majorité parlementaire à renoncer au projet de révision constitutionnelle, qu'il considère comme motivé par des intérêts particuliers. « Ce qu'ils doivent faire, c'est retirer ce projet. Ce projet est simplement d'intérêt personnel, rien d'autre », a-t-il affirmé.

Présent sur les lieux depuis les premières heures de la journée, Thierno Bocoum a assuré qu'il poursuivrait sa mobilisation aux côtés des manifestants. « Depuis ce matin, je suis là et je continuerai à être ici parce qu'en ce qui concerne le peuple sénégalais, on est là pour le peuple sénégalais », a-t-il conclu.