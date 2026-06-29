Des manifestants accusent Diomaye de « complicité » avec Sonko, ses partisans montent au créneau

Des manifestants accusent le Pr Bassirou Diomaye Faye de complicité avec le Président du parti Pastef Sonko. Des accusations que dénoncent certains partisans du Président Diomaye Faye, dénommés "Les boucliers de Diomaye". Ces derniers tempérent !
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