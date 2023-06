Vox Pop/ Violentes manifestations à Dakar : les parents des individus arrêtés dans le désarroi et demandent clémence

La capitale sénégalaise et l'intérieur du pays ont connu des manifestations accompagnées de violences inouïes. Durant ces trois jours, la police et la gendarmerie ont procédé à beaucoup d'arrestations d'individus dont la plupart ont été déférés au parquet. Depuis lundi, les familles des personnes arrêtées envahissent la cave du tribunal de Dakar pour s'enquérir de leurs états et de leurs conditions de détention. Par ailleurs, ils déplorent la façon dont ils ont été interpellés soutenant qu'ils ne sont ni de près, ni de loin associés à ces manifestations qui ont eu lieu après le verdict du procès Ousmane Sonko et Adji Sarr.