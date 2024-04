Cérémonie de graduation / Promotion Ousmane Sylla (DDD) : ISEP Diamniadio célèbre 676 nouveaux diplômés prêts à conquérir le marché du travail.

L'institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) Amadou Traoré de Diamniadio a organisé une cérémonie de remise de diplôme aux 676 lauréats des promotions 2 et 3, ce Jeudi 25 Avril à l'UAM. L'événement a été l'occasion pour la directrice, Mbossé Ndiaye Guèye de féliciter les récipiendaires et leur souhaiter plein succès dans le monde professionnel, mais également d'exposer les défis auxquels ils font face en tant que structure appelée à monter en puissance tout en s'inspirant dans une dynamique d'amélioration continue.

"Chers récipiendaires, vous venez de franchir une étape majeure en décrochant le sésame tant convoité de l'Isep. Toutefois, il y a encore un chemin à faire. Vous allez devoir affronter la dure réalité du marché du travail (marché de l'emploi) très exigeant et très sélectif. Oui un marché exigeant en raison de l'impératif de résultat des entreprises évoluant dans un contexte local et international de plus en plus contraignant à tel point qu'il faut courir très vite pour rester sur place", a fait savoir la directrice aux lauréats, en les rassurant notamment que la bonne nouvelle est qu'ils sont dépositaires d'une formation adaptée au milieu professionnel avec des métiers innovants et ils sont bien préparés à certaines compétitions multiformes.



Ainsi, poursuit-elle, en tant que structure appelée à monter en puissance tout en s'inscrivant dans une dynamique d'amélioration continue, les défis qui nous attendent sont nombreux et souvent complexes. "La montée en flèche de nos effectifs : conséquences de l'engouement croissant suscité par l'institut et à laquelle il nous faut répondre par une résistance à travers le renforcement des infrastructures. L'impératif de renouvellement et de mise à jour de nos équipements pour rester en phase avec les rapides avancées des technologies. Le renforcement continu des capacités de nos ressources humaines intrant majeur du système", a revendiqué Mbossé Ndiaye Guèye, directrice de l'isep Amadou Traoré de Diamniadio.



Les diplômés, personnel éducatif, parents d'élèves et les parrains des deux promos notamment Pape Samba Badiane et Ousmane Sylla ont tous témoigné leur gratitude lors de la cérémonie qui célèbre l'excellence. Une occasion pour ce dernier de sensibiliser les étudiants à préserver nos biens communs, particulièrement les bus de la société Dakar Dem Dik qui subissent souvent la furie des jeunes manifestants. "Je demande à tout un chacun, aux Sénégalais de préserver ce bien commun qui est la société Dakar Dem Dik. Elle est notre patrimoine qui transporte les étudiants, qui transporte nos parents. Et je vous demande, vous les étudiants, d'être les ambassadeurs de DDD", a sollicité le directeur général de DDD, Ousmane Sylla...