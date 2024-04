Centre Aminata Mbaye : le ministre de la culture promet de subventionner l’établissement à hauteur de 1 million sur son 1er salaire.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, Khady Diène Gaye a officiellement lancé, ce 23 avril, les activités de promotion du livre et de la lecture. La journée internationale dédiée au livre et au droit d’auteur a été le prétexte pour l’autorité d’effectuer sa première sortie officielle après sa prise de fonction. Tenue au centre des déficients intellectuels de Grand-Yoff, Aminata Mbaye, cette journée du livre a été une occasion pour le ministre de s’engager à accompagner l’établissement.

Khady Diène Gaye a promis de subventionner le centre à hauteur de 1 million FCFA sur son premier salaire de ministre. Elle a également instruit le Secrétaire d'État à la culture aux Industries créatives et au Patrimoine historique d’en faire de même.

Le ministre a profité de la célébration de la journée mondiale du livre pour, également, appuyer le centre en lui octroyant un don de 648 livres et du matériel didactique.

La cérémonie a été présidée par la Ministre Khady Diène Gaye accompagnée d’une forte délégation composée du Secrétaire d'État, Bacary Sarr, du PCA du musée des civilisations noires, du Colonel Moumar Guèye, écrivain et président du Pen Sénégal, entre autres personnalités...