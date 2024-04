Prise en charge médicale des fonctionnaires : La MSAE fait son bilan

En dehors de la prise en charge des frais de santé de ses membres, la MSAE contribue également à la Couverture Sanitaire Universelle des populations, à travers ses propres structures de soin et des campagnes de santé gratuites au profit des populations.

La Mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE) a procédé ce jour à la présentation publique de son rapport annuel 2023, devant plusieurs autorités administratives et sanitaires. Un rapport qui met en évidence les avancées dans la prise en charge médicale des adhérents et leurs familles et la contribution de la mutuelle à l'accès des populations aux soins de santé.Aussi, le rapport renseigne sur les résultats atteints dans la politique de modernisation et de professionnalisation du système de gestion de la mutuelle. Présentant le bilan de la MSAE, le président Babacar Ngom fera savoir que 2023 s’est achevé avec des lots intenses de réalisations à la Mutuelie de Santé des Agents de l’État.Entre autres, l'édification d'un siège national constitué de sept étages et d'un sous-sol renforce le sentiment d'appartenance des adhérents à la mutuelle. De plus, cet immeuble qui se dresse majestueusement sur l'avenue Bourguiba, offre des espaces de travail et des locaux servant de siège social destiné aux adhérents, à leurs familles et aux populations démunies. En 2023, plusieurs acquis de la Mutuelle de santé des agents de l’État ont été enregistrés et donc le président Babacar Ngom nous fait l’économie tout en listant les perspectives de la mutuelle dans le futur.La Mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE) est une mutuelle complémentaire à adhésion volontaire qui assure le remboursement total du 1/5ème des frais de consultation médicale non couverts par l’État pour ses agents et le remboursement partiel des frais de médicaments (65% pour les génériques et 50% pour les spécialités) achetés par les travailleurs et non couverts par l’État. Elle a pour mission d'accompagner les agents de l’État et les membres de leurs familles dans leur prise en charge sanitaire. Les ressources de la MSAE proviennent des cotisations de ses membres.