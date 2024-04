Thiénaba: Médina Baye, l'invitée d'honneur du Gamou de Serigne Thiénaba Ibrahima Seck

Lors d'un face-à-face avec la presse, en prélude au gamou de Serigne Thiénaba Ibrahima Seck prévu le 11 mai 2024, le porte-parole du khalife général de Thiénaba, El Hadj Ngagne Demba Sarr, a informé que la cité religieuse de Médina Baye est l'invitée d'honneur de cet évènement religieux.



Ainsi, le choix a été porté sur Cheikh Al Islam Baye Niass à travers lui son khalife sur terre, Serigne Mahi Ibrahima Niass " Khadimoul Ummati".



L'occasion a été saisie par le porte-parole pour féliciter le guide religieux de Médina Baye d'avoir reçu une distinction à la Mecque au nom de l'islam et de la Oumma toute entière.



Dans la foulée, le khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck et la famille de Serigne Thiénaba Ibrahima Seck, ont aussi invité l'État et l'ensemble des autres familles religieuses du Sénégal...