Coopération : « La responsabilité de l’UE c’est d’être un partenaire loyal, prévisible » (Diplomate Européen)

Après la communication du président de la République, le président du conseil européen a fait l’économie de la rencontre. Pour le représentant de l'Union européenne, l’Europe valide la nouvelle coopération avec le Sénégal basée sur une coopération féconde et équitable. « Nous travaillerons pour un partenariat bilatéral de qualité fondé sur deux principes clés : le respect et la confiance », fait-il savoir.





Poursuivant son propos, il note que « dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, il faudra regarder comment on peut apporter des améliorations de part et d’autre. La responsabilité de l’UE c’est d’être un partenaire loyal, prévisible, parce que nous avons un intérêt très objectif… », rassure Charles Michel.