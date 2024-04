TOUBA - Cheikh Tidiane Dièye rassure : « Les instructions du Président de la République et de son Premier ministre par rapport au futur magal sont très claires »

Le nouveau ministre de l’hydraulique et de l’assainissement a effectué ce vendredi une visite de terrain dans le département de Mbacké et surtout dans la cité religieuse de Touba. Une visite qui s’est achevée par un entretien avec le porte-parole du Khalife Général des Mourides et lors duquel il a fait part de la volonté du gouvernement de juguler les difficultés qui plombent le quotidien des populations et qui sont liées au manque d’eau potable, aux inondations et à la montée de la nappe phréatique. Cheikh Tidiane Dièye précisera que son périple est aussi l’occasion de voir l’état des lieux en perspective du Grand Magal de Touba.



«Il faut que ce magal se passe dans les meilleures conditions. Nous ferons tout ce qu’il y a lieu de faire. Toutes les dispositions seront prises en anticipation au niveau de l’État. D’abord, pour identifier les points bas et ensuite les juguler . Tous les services seront mobilisés et nous travaillerons en parfaite collaboration avec les structures qui œuvrent à Touba , de Darou Rahmati à Touba Ca Kanam etc…. Pour ce qui concerne les chantiers, ce qui relève de l’État sera pris en charge dès mon retour à Dakar ».



Par rapport aux 05 nouveaux forages , Cheikh Tidiane Dièye demande à la Senelec de rendre possible des raccordements pour un fonctionnement efficient de ces forages. Il qualifiera la mise à la disposition des Sénégalais une eau potable de « dossier du projet » et s’engagera à ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs.