Opérations pré hivernage: « 25000 mètres linéaires sur plus de 109000 déjà curés à Dakar ». ( Fatoumata F. FAYE, SG ONAS)

Une réunion du comité régional de développement (Crd) consacrée aux opérations pré hivernage 2024 « Fégu jëm nawet » s’est tenu, ce 25 avril à Dakar. L’objectif vise à anticiper sur les difficultés liées à l’hivernage notamment les cas d’inondations notées souvent dans certaines localités de la capitale. Dans son intervention, la secrétaire générale de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Fatoumata Faye Fall a renseigné sur le démarrage depuis mars des opérations avec un taux d’exécution de 25% à Dakar.



« A ce jour, sur un linéaire de réseau prévu 109571 ml sur les 200 000 ml du patrimoine géré par l’ONAS, plus de 25% sont déjà curés dans les 5 lots attribués à des entreprises sous-traitantes suivis et contrôlés par nos équipes. Suivant un planning déjà établi, les opérations de curage seront bouclées avant l’arrivée des premières pluies et les équipes repasseront dans divers endroits où des bouchons seront constitués durant l’hivernage. », a indiqué l’autorité. Au-delà de ces actions préventives, compte tenu des prévisions météorologiques, des travaux structurants et des mesures conservatoires seront réalisés afin d’amoindrir les éventuelles nuisances.



Cependant, la matrice d’action prioritaire de l’ONAS pour l’hivernage 2024 qui s’inscrit dans l’anticipation ne concerne pas seulement Dakar, mais toutes les zones assainies, dont Touba-Mbacké, Thiès, Kaffrine, Fatick et Sédhiou, entre autres. Elle prévoit des investissements d’un coût de 2,5 milliards déjà mobilisés par l’Etat en crédits de paiement et en autorisation d’engagement. Aussi, à l’aide de l’important lot de matériel et d’équipements de pompage que l’Etat a mis à la disposition de l’Onas dans le cadre du projet Hann-Fann.



« Nous espérons, en tout cas, rencontrer moins de difficultés et avoir une prise en charge plus efficace pour faire face aux éventuels cas d’inondations en régions et à Dakar. Ce lot de matériel est constitué, entre autres, de 16 camions hydrocureurs, de 20 conduites anaconda, de 8 pompes de 20 m3/h, de 12 pompes de 1600 m3/h, d’une barge de 5500m/h et de 3 camions-bennes. S’y ajoute les moyens propres que l’ONAS mettra au titre des Opérations pré-hivernage (OPH) et des mesures conservatoires pour pallier la gestion des points noirs. », a soutenu Fatoumata Faye Fall.



La réunion du comité régional de développement (Crd) consacrée aux opérations pré hivernage 2024 a été présidée par le gouverneur de Dakar Al Hassan Sall qui a invité à maintenir la même dynamique qui a permis de maîtriser le précédent hivernage.