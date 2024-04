Concept Armée-nation : Le MFA invite les armées à l’adapter en cohérence avec les réalités du moment

Le général de corps d’armée devenu ministre des Forces armées a visité ce jeudi 25 avril 2024, le Camp Dial Diop, bastion du commandement des forces armées du Sénégal.





Ainsi, après une séance de travail, le ministre a évoqué l’urgence de revisiter le concept armée-nation car ses termes de référence doivent être réactualisés. Un concept nourri depuis l’indépendance par une relation féconde entre les armées et les civils.





« Avec toutes les évolutions qui se sont déroulées dans notre environnement sociopolitique et socio-économique, il est important que les armées prennent en compte ces évolutions et mettent à jour le concept de manière à ce qu’il soit adapté, en cohérence avec les réalités du moment. Je suis persuadé qu’elles s’y attèleront dans les meilleurs délais », note le ministre.