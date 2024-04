Formation des jeunes : La Fondation Sonatel offre une formation aux métiers de bâtiment à 324 jeunes sénégalais

Ils sont plus de 300 jeunes à bénéficier d’une session de formation en métier de bâtiment totalement prise en charge par la Fondation Sonatel . Venu présider la cérémonie de remise d’attestations qui marque la fin de cette session de formation, l’administratrice de ladite fondation , Coura Sow , déclare « c’est un plaisir pour nous aujourd’hui d’être là. C’est une journée de célébration de tous ces bénéficiaires de cette formation aux métiers de bâtiment et de travaux publics. Et ceci en étroite collaboration avec le centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de bâtiment et travaux publics de Diameniadio . C’est en tout 324 jeunes qui ont été formé et ils sont opperationels et prêtés à intégrer le monde du travail . Ce sont des jeunes talentueux, assidus et sérieux . Nous avons appuyé en prenant en charge leurs frais de scolarité , la restauration et le transport . Et nous sommes fier de voir des ouvriers qualifiées ». A l’en croire l’employabilité des jeunes c’est un axe prioritaire de la Fondation Sonatel . « Aujourd’hui en renforçant notre économie en main d’œuvre qualifiée, en prenant en charge ces formations, nous voulons étendre le périmètre. C’est un coup d’essais qui est devenu un coup de maître », a ajouté cette dernière . Venu représenter le Ministre de la Formation Professionnelle, le conseiller technique du ministre , Cire Ba, a magnifié cette initiative de la Fondation Sonatel qui œuvre beaucoup dans ce domaine . « c’est sur instruction de notre ministre de tutelle que nous sommes là pour accompagner la Fondation qui a très tôt compris la politique de l’Etat du Sénégal qui place la formation des jeunes au cœur « du projet ». Elle a bien voulu nous accompagner dans cette dynamique lancée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye . Et c’est une très bonne chose . Nous osons espérer que la Fondation va aussi nous accompagner dans d’autres programmes qui concernent la formation et l’employabilité des jeunes au Sénégal », a ajouté le représentant du Ministre de la Formation Proffessionelle .