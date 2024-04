Sénégal/ Autosuffisance en riz : Le MASEA et la Jica lancent le projet KR2

C’est lors d’un atelier que le Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Elevage (MASAE) et son partenaire technique et financier , l’Agence japonaise de coopération Internationale( Jica ) , que le Projet d'Appui à la Production de Semences Certifiées de Riz Pluvial (KR2), a été officiellement lancé . Venu représenter le Résident du Bureau de la Jica au Sénégal, M. Hiromichi MORISHITA, Représentant Résident du Bureau de la JICA au Sénégal à l'occasion de la cérémonie de lancement du Projet d'Appui à la Production de Semences Certifiées de Riz Pluvial (KR2), a salué cette collaboration qui date selon lui des années. « C'est avec un grand plaisir que je prends part à cet atelier de lancement du Projet d'Appui à la Production de Semences Certifiées de Riz Pluvial (KR2). Je me réjouis de votre participation à cette importante rencontre.

L'atteinte de l'autosuffisance en riz doit se faire en se basant sur le développement de la riziculture irriguée, mais aussi la riziculture pluviale. Que cela soit l'un ou l'autre, la JICA est totalement disposée aux soutiens inclusifs à travers les projets comme PAPRIZ qui en est à sa 3ème phase et le projet de

prêt PPRI au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, et RPRSOC pour la riziculture pluviale. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui le projet KR2 créé par l'initiative de MASAE rejoigne ce portfolio de MASAE- JICA », a - t- il rappelé . A l’en croire

au Sénégal, la riziculture pluviale présente d'énormes potentialités qui peuvent lui permettre de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Par ailleurs, l'accès aux intrants de qualité et la disponibilité de semence certifiés constituent un véritable défi pour les agricultures au Sénégal. Selon Mr MORISHITA

, « ce projet KR2 est financé par le fonds de contrepartie dont l'utilisation devrait être le développement socio-économique. Dans ce sens, ce projet KR2 s'aligne parfaitement avec le contexte de la situation du Sénégal. Nous suggérons le gouvernement sénégalais à gérer de manière efficace ce budget afin d'en tirer le maximum de profit, surtout à travers la collaboration avec le projet RPRSOC ». Le nouveau MASAE a été représenté , par le secrétaire général dudit ministère, Pape Malick Ndao . D’après ce dernier , « le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye , ambitionne de créer une agriculture avec les agriculteurs capable de subvenir aux besoins alimentaires du pays sans détruire notre ressource Terre . La souveraineté alimentaire est inscrite en haut des préoccupations nationales. Voilà pourquoi toutes actions pouvant aider a avoir accès à des intrants de qualités pour être beaucoup plus productives sont à inscrire dans les outils de soutien à la politique de changement en cour dans notre pays . Il est démontré que si l’agriculture est bien financée et si le financement est bien utilisé , cela peut impacté positivement dans la vie des populations », a - t- il souligné lors de sa prise de parole à cette cérémonie de lancement qui s’est tenue ce matin à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diameniadio.