Gestion de l’hivernage : « Il va falloir concentrer les efforts dans l’arrondissement de Sangalkam... » (Al Hassan Sall, gouverneur)

Un support des opérations techniques, mis au point à l’instar de l’hivernage passé, un programme d’information, de responsabilisation et de mobilisation communautaire dénommé « féggu jem nawet » sera déroulé. Ce programme qui sera très soutenu et bien ciblé, placera les populations au premier plan dans la prise en charge de leur cadre de vie et dans la lutte contre les inondations de leur environnement immédiat. C’est ainsi que le gouverneur de Dakar a appelé à une bonne politique de sensibilisation et de communication en direction des populations et de toutes les parties prenantes, pour susciter une dynamique populaire autour de la préservation et d’une gestion participative des ouvrages et de l’hivernage.

Le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall a invité les services de l’État impliqués dans la gestion de l’hivernage à la réfléxion pour des propositions innovantes, conformément à l’application des mesures édictées dans la lutte contre les inondations.À l’en croire, l’accent devra être mis cette année, sur des localités comme Rufisque et Keur Massar, même si des efforts conséquents ont été consentis dans ces zones.« Nous avons observé une progression vers Keur Massar. Alors lorsque des travaux ont été réalisés à Keur Massar, nous avons constaté depuis deux années maintenant que les inondations basculent vers le département de Rufisque, particulièrement, l'arrondissement de Sangalkam à savoir la commune de Sangalkam, celle de Tivaouane Peulh et peut-être Bambilor à un degré moindre. Maintenant, il va falloir concentrer les efforts dans cet arrondissement, donc l'arrondissement de Sangalkam. Parce que pour Keur Massar, quand même, il faut le reconnaître, la situation est maîtrisée. Il restait quelques poches qui ont été vite maîtrisées. Alors maintenant, il va falloir basculer les efforts vers le département de Rufisque et particulièrement l'arrondissement de Sangalkam, ce que les autorités ont compris et aujourd'hui avec l'ADM et la direction de la prévention des inondations, des efforts sont concentrés au niveau de l’arrondissement », a renseigné Al Hassan Sall.Présidant ce 25 avril, la réunion du comité régional de développement (Crd) consacrée aux opérations pré hivernage 2024 « Fégu jëm nawet », le gouverneur a rappelé les efforts consentis pour maîtriser l’hivernage de l’année 2023 qui a permis de limiter les dégâts au niveau régional et a invité tous les acteurs à sauvegarder les acquis.« Cette année, il va falloir maintenir la même dynamique, maintenir les acquis et produire des résultats en deçà de ceux de l’année dernière (…) Je puis vous assurer que les bonnes dispositions seront prises et mises en œuvre », a-t-il déclaré. Pour l’autorité, la réunion du CRD visant à anticiper sur l’hivernage permettra de dérouler les bonnes actions pour accompagner les nouvelles autorités. « Nous souhaitons qu’il y ait une mobilisation communautaire que les bonnes pratiques soient de mise », a soutenu Al Hassan Sall.Selon l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) qui a initié la réunion, sur un linéaire de réseau prévu à Dakar notamment 109.571 mètres sur les 200.000 ml du patrimoine géré par l’ONAS, plus de 25% sont déjà curés dans les 5 lots attribués à des entreprises sous-traitantes.