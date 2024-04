Transport irrégulier à Guédiawaye : chauffeurs Clando et FDS ne parlent plus le même langage.

Très remontés contre le comportement de nos forces de défense et de sécurité sur la circulation, les chauffeurs de taxi-clando de Guédiawaye, particulièrement ceux de la banlieue située entre Hamo 6 et Wakhinane Nimzatt, ont assuré une forte mobilisation, ce mardi, pour ainsi exprimer leur ras-le-bol face au « racket » des policiers dont ils disent être victimes depuis longtemps.



Mais leur mobilisation d’hier n’a pas été vaine, car elle est bien arrivée à susciter l’attention des autorités, c’est d’ailleurs ce qui a motivé l’intervention du commandant central de la ville de Guédiawaye ainsi que celle du sous-Sous-préfet de la commune de Wakhinane, qui ont réussi à calmer la situation.



Reçus aujourd’hui par le maire Ahmed Aïdara, les chauffeurs de clando espèrent à travers leur audience mettre un terme à ces bisbilles entre FDS et eux. D’ailleurs un mémorandum a été posé sur la table de l’autorité.



Ces derniers ont profité de l’occasion pour lancer un appel au président BDF et à son Premier ministre Ousmane Sonko afin qu'ils réglementent ce secteur...