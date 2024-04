Célébration du livre: des archives exhibées sur les talents de bibliophile du président Diomaye Faye (reportage)

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye est un amoureux du livre en témoigne Mangoné Ndiaye, animateur culturel au centre de lecture et d’animations culturelles (Clac) de Ndiaganiao qui l’a accompagné lors de son cursus scolaire. Pour preuve, Mangoné Ndiaye nous exhibe des archives de celui qui était appelé à conduire les destinées du Sénégal. Il s’agit de sa fiche du lecteur et de sa carte d’abonnement au Clac de Ndiaganiao.



Le vieux Mangoné ne garde pas seulement des archives du président Bassirou Diomaye Faye. Il a aussi en mémoire des souvenirs de son épouse qu’il a encadré durant ses débuts d’apprentissage.





Le prétexte sur cet intérêt de talent de lecteur du nouvel homme fort du pays s’explique par la journée mondiale du livre et du droit d’auteur célébrée, le 23 avril, de chaque année. Avec un président qui est bibliophile, cet animateur culturel ne doute point du livre qui retrouvera sa place sous le magistère du jeune Chef d’Etat.





Mangoné Ndiaye prenait part à la célébration de la journée du livre et du droit d’auteur au centre des déficients intellectuelles Aminata Mbaye de Grand-Yoff. Initiée par l’UNESCO, la journée mondiale du livre vise à rendre hommage à des auteurs mais aussi à la promotion du plaisir des livres et de la lecture.