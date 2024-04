Afrique francophone : Les parlementaires de la francophonie saluent la maturité et la vitalité de la démocratie sénégalaise

Les Parlementaires de la Francophonie ont exprimé leur fierté au peuple sénégalais. Ils se sont particulièrement réjouis de la bonne passation de pouvoir, teintée de cordialité, entre le président sortant et son successeur, le Président Bassirou Diomaye Faye.

Revenant sur la situation politique dans l’espace francophone, les parlementaires ont particulièrement salué « la maturité et la vitalité de la démocratie sénégalaise. » Une annonce faite à l’occasion de la 15e Conférence des présidents d’Assemblée et de Sections de la région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) à Balaclava, à Maurice, les 18 et 19 avril 2024.





En marge de cette réunion, le Président Amadou Mame Diop a eu des rencontres bilatérales avec des homologues de la conférence.

Cette Conférence a été l’occasion pour le Délégué régional Afrique d’informer la Conférence des Présidents de la participation des Parlementaires africains aux réunions statutaires de l’APF, des missions politiques et électorales, de la participation de l’APF aux activités des organisations partenaires, de la tenue de la première édition du Parlement régional des jeunes d’Afrique, de la redynamisation des sections africaines et des actions de coopération...