Déficit de spécialistes médicaux : la fondation Sonatel attribue à 20 médecins des bourses couvrant leur frais de scolarité de 4 années.

En étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal, la Fondation Sonatel a procédé hier mardi au lancement de son Programme 4, des bourses d'excellence de spécialisation médicale.

Pour Mme Coura Sow, Administratrice de la Fondation, sa structure à travers cet acte, réaffirme encore une fois son engagement en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins de santé spécialisés partout au Sénégal.

En effet, dans un contexte de déficit de spécialistes médicaux en région, la fondation a lancé en 2015 le programme de bourse médicale en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’action sociale. À ce jour, plus de 65 bourses de spécialisation ont été octroyés par la fondation à des médecins sénégalais détenteurs d’un doctorat en médecine, ainsi qu’à des étudiants déjà inscrits dans des programmes de spécialisation médicale.

Cette année encore, ce sont 20 médecins qui se verront attribués une allocation mensuelle couvrant les frais de scolarité, pendant toute la durée de leur formation, c’est-à-dire durant 4 longues années.

Une initiative qui vise un accès plus équitable aux soins de santé spécialisés à tous les citoyens sénégalais sur l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui, la fondation se fixe pour objectif de relever en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l’action sociale, les défis en matière de santé publique au Sénégal afin de garantir un système de santé plus juste et plus résilient.

Pour Mme Samb Aminata Camara, la cérémonie qui les réunit aujourd’hui entre dans le cadre de la formation et de la disponibilité de ressources humaines qualifiées particulièrement des médecins spécialistes, au Sénégal, une problématique qui occupe une place importante aussi bien auprès des hautes autorités de l’État, que de ses partenaires. Car selon elle, l'engagement du Sénégal à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable implique de la part de l’État et de ses partenaires, une action soutenue en faveur de la santé.

« Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers son Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2019-2028), s'est donné comme objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio sanitaires de la population sénégalaise sans aucune forme d'exclusion.

L'atteinte de cet objectif passe donc entre autres axes d'intervention, par le développement des ressources humaines de qualité à tous les niveaux. La rencontre d'aujourd'hui, va donc nous amener à fédérer nos efforts pour la résorption du déficit en médecins spécialistes », a-t-elle assuré.

Cette dernière a aussi profité de l’occasion pour magnifier, encore une fois, l'approche réaliste et bien ciblée de la Fondation Sonatel qui, à travers ses actes, semble faire de la responsabilité sociétale d'entreprise, un levier d'interventions pour l'amélioration de la santé des populations.