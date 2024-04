Journée du livre : le centre Aminata Mbaye doté de 648 livres et de matériel didactique.

Le centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff, pour déficients intellectuels, a reçu ce 23 avril, à l’occasion de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, un important lot de livres et de matériel didactique. 648 livres et plus de 100 matériels didactiques ont été octroyés par le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, Khady Diène Gaye. Un geste hautement salué par Marie Madeleine Amy Dione, directrice générale des centres qui a reçu l’appui des mains de l’autorité. Elle a également magnifié les engagements du ministre qui a promis de subventionner l’établissement à hauteur de 1 million FCFA de son premier salaire en tant que ministre en invitant le secrétaire d’État à la culture, Bacary Sarr, à en faire de même.

Le centre Aminata Mbaye qui assiste plus de 171 enfants a accueilli la cérémonie officielle de lancement des activités de promotion du livre et de la lecture au Sénégal. 15 autres événements marquant la célébration du livre seront tenus sur le territoire national. Initiée par l’UNESCO, la journée mondiale du livre vise à rendre hommage à des auteurs, mais aussi à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture.