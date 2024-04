Saly / Agriculture : "Relever le défi du chômage des jeunes qui devient progressivement une menace pour la sécurité dans la région " (Caroline Makamto Sobgui, Expert)

La vision de l’initiative iREACH (Research Extension and Advisory Coordination Hub) est de renforcer le Conseil Ouest et Centre Africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), et d'atteindre plus largement les objectifs de son plan stratégique avec ses nombreux partenaires dans toute la région. Cela permettra au CORAF de coordonner, d’aligner et d’intégrer efficacement les activités de recherches, de vulgarisation et de conseil dans la région pour une utilisation efficace des ressources et pour répondre aux demandes de différents clients (producteurs, chercheurs, décideurs politiques et secteur privé). Cette initiative est actuellement mise en œuvre dans huit (9) pays, à savoir : Bénin, Sénégal, Ghana, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Togo et Sierra Leone. L’initiative iREACH est une réponse aux nombreux défis de l’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre, tels que : la dégradation des terres, la perte de fertilité des sols, la diminution de la biodiversité, les menaces croissantes de ravageurs et de maladies, le manque de semences améliorées, ainsi que le manque de mécanisation appropriée, le changement climatique. Elle entend également relever le défi du chômage des jeunes qui devient progressivement une menace pour la sécurité dans la région. Il est donc nécessaire de développer les capacités entrepreneuriales des jeunes pour tirer parti des possibilités offertes par les technologies et les innovations développées par les organismes de recherches. iREACH est donc conçu pour promouvoir l’adoption de technologies et d’innovations agricoles (TI) pour la transformation du secteur agricole. Plus précisément, les objectifs sont les suivants : (i) présenter des technologies prometteuses prêtes à être mises à la disposition des utilisateurs finaux pour utilisation et (ii) attirer le secteur privé pour la mise à l’échelle de ces technologies et innovations à des prix abordables. De même, le Programme de résilience du système alimentaire (FSRP/PRSA) est un programme d’investissement régional phare visant à renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest grâce à une approche régionale stratégique. Le programme finance des investissements dans trois domaines thématiques qui se renforcent mutuellement : (i) les services consultatifs numériques pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires; (ii) durabilité et résilience de la base productive du système alimentaire (gestion durable des terres et des bassins versants,approches agroécologiques); iii) l’intégration des marchés et le commerce (développement régional de la chaîne de valeur alimentaire de base). L’objectif de développement du programme (ADP) est de : Renforcer la gestion des risques inhérents aux systèmes alimentaires régionaux, améliorer la durabilité de la base de production dans les zones ciblées et développer les marchés agricoles régionaux. Plus précisément, le programme contribue à accroître la résilience des systèmes alimentaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Togo (phase 1); le Ghana, le Tchad et la Sierra Leone (phase 2); et le Sénégal et d’autres pays (phase 3) par des investissements dans la gestion des risques régionaux, le commerce alimentaire de base et la durabilité de la base de production. À cet effet un atelier de formation est tenue à Saly par ireach et CORAF. L’objectif principal de cette formation est d’améliorer la capacité des agents de SEA et des gestionnaires du parc à suivre efficacement les progrès et à en rendre compte afin d’améliorer la performance et la visibilité de l’initiative iREACH du programme FSRP/PRSA.